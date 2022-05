Corrado Schiazza torna sulla panchina del Molassana Boero e provberà a centrare un'altra impresa. I rossoblu sono appena retrocessi dall'Eccellenza, parteciperanno quindi al prossimo campionato di Promozione, un "campo" non nuovo al mister di ritorno. Fu proprio Schiazza nel 2017 a trascinare dalla panchina la squadra in Eccellenza.

La soceità genovese ha annunciato il nuvo allenatore con un cominicato apparso anche sui social: "Una scelta di cuore e di testa. da parte di entrambe le parti. “Corrado Schiazza è l’allenatore giusto al momento giusto” spiega il vicepresidente Claudio Giansoldati. “Ha la passione e l’esperienza che cercavamo per costruire un valido progetto a lungo termine”.



Alla cena di benvenuto a mister Schiazza non poteva mancare anche il dirigente accompagnatore storico, Raffaele Babbilia. “Un amore che non era mai veramente finito” dichiara Schiazza, mentre il direttore generale Meligrana gli appoggia una sciarpa rossazzurra al collo. “Quando il Molassana mi ha chiamato ho accettato subito di tornare”.

Insieme a mister Schiazza è stato presentato il nuovo staff tecnico e dirigenziale: un gruppo di persone che lavoreranno in sintonia, condividendo obiettivi, idee, progetti. Nel dettaglio:

Direttore Generale: Roberto Meligrana

Direttore Sportivo: Stefano Bricola

Direttore Amministrativo e Consulente Tecnico: Gaia Michelotti

Coordinatore Tecnico: Giovanni Franini

Allenatore in 2ª Prima Squadra: Massimo Zamana

Allenatore Juniores e Match Analyst: Roberto Rotella

Responsabile Tecnico Scuola Calcio e Settore Giovanile: Oscar Vaccaro