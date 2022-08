Sampdoria Women tra Sassuolo e mercato

Giornate calde in casa Sampdoria Women. La squadra di Cincotta domani inizia la sua corsa in Serie A femminile dopo che l'anno scorso ha raggiunto una tranquilla salvezza nel primo massimo campionato della sua storia. Questa dovrà essere la stagione della conferma e la prima gara sarà subito molto difficile. Domani alle 20,30 le blucerchiate giocheranno infatti in casa del Sassuolo, una delle big del calcio italiano, con alcune defezioni, quattro infatti le probabile assenti.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da TimVision per tutti gli abbonati, e così sarà anche per le prossime gare delle blucerchiate. La sfida di domani però non ferma il mercato, ancora aperto anche per il calcio femminile. Oggi infatti è stato ufficializzato l'arrivo di una nuova giocatrice: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Mariia Taleb (nata a Odessa, Ucraina, il 17 gennaio 2004)", questa la nota apparsa sul sito ufficiale blucerchiato.