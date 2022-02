Serie D, il Sestri Levante batte a domicilio il Saluzzo

Si rialza subito il Sestri Levante che dopo la sconfitta di domenica scorsa oggi batte 1-0 in trasferta il Saluzzo, ultimo in classifica, e si lancia verso la metà della graduatoria del girone A di Serie D. I rossoblu ringraziano il bomber Mesina che segna nella ripresa la rete che decide il match.

La cronaca di Saluzzo-Sestri Levante 0-1

La gara è molto equilibrata soprattutto nella prima frazione, ci prova subito il Saluzzo con una conclusione alta, la risposta è in un tiro di Pane che però non riesce a trovare la porta avversaria. Al 28 l’occasione migliore del primo tempo capita a Salvi ma il numero uno del Sestri è bravo a farsi trovare pronto.

Nella ripresa l’ultima della classe prova a sorprendere gli avversari ma Thiam si allunga troppo il pallone mentre è lanciato a rete. Arriva quindi il 61’ e la gara prende la via di Sestri Levante con Mesina che trasforma in rete l’assist di Podda. L’attaccante rossoblu di testa inventa una parabola illeggibile per il numero uno avversario che resta sorpreso e non può nulla. Dieci minuti dopo Podda è fondamentale, ancora una volta, ma questa volta in fase difensiva, è lui infatti a respingere sulla linea il tentativo di Carli. L’ultimo tentativo dei padroni di casa arriva in pieno recupero, Pittavino ha una grande occasione, ma Pane lo “mura” proprio quando il pari sembra cosa fatta.