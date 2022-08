Promozione, il calendario dei gironi A e B 2022-2023

Inizio il 4 settembre e fine della stagione regolare il 23 aprile per poi dare spazio a playoff e playout. E' tutto pronto per l'inizio della stagione del campionato di Promozione in Liguria diviso in due girone.

Nel gruppo A ci sono: Baia Alassio Calcio, Sampierdarenese, Ceriale, Campese, Golfo Dianese, Ventimiglia, Legino, Borghetto, New Bragno Calcio, Carcarese, Ospedaletti, Celle Varazze, Pietra Ligure, Serra Riccò, Praese e Borzoli.

Nel gruppo B sono state inserite: Caperanese, Follo, Bon Bosco Spezia, Bogliasco, Levanto, Magra Azzurri, Marassi 1965, Molassana Boero, Marolacquasanta, Vallescrivia, Sammargheritese, Little Club James, San Desiderio, Cadimare, Tarros Sarzanese e Golfo Paradiso.

