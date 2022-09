Promozione, girone B: il programma della seconda giornata

Seconda giornata del campionato di Promozione, girone B, e sguardi già tutti puntati su Golfo Paradiso-Sammargheritese. Le due squadre hanno iniziato con due goleade la stagione dopo il campionato dall'anno scorso vissuto ai piani altissimi della graduatoria. Anche il Bogliasco ha vinto alla prima e proverà il bis contro la Tarros Sarzanese. Impegno difficile per la neopromossa San Desiderio che dopo aver fermato il Cadimare sul 3-3 cercherà di ripetersi con il Follo. Trasferta insidiosa per il Molassana Boero sul campo del Marolacquasanta, mentre dopo la sconfitta all'esordio devono subito a rialzarsi Marassi 1965 e Little Club James nei match contro Magra Azzurri e Caperanese. Vuole tornare subito al successo anche il Vallescrivia che riceve il Don Bosco Spezia.

Le gare della seconda giornata della Promozione girone B

Bogliasco-Tarros Sarzanese

Cadimare-Levanto

Follo-San Desiderio

Golfo Paradiso-Sammargheritese

Little Club James-Caperanese

Magra Azzurri-Marassi 1965

Marolacquasanta-Molassana Boero

Vallescrivia-Don Bosco Spezia