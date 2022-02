Promozione, girone B: davanti vincono solo Forza e Coraggio e Sammargheritese

Il Forza Coraggio, stoppato in settimana dal Little Club James, torna a vincere e vola in testa alla classifica del girone B di Promozione. I biancorossi dopo il successo di ieri 2-0 sul Levanto grazie alle reti di Esposito ed Erpen vanno a 36 punti, uno in più del Don Bosco Spezia bloccato sull’1-1 dal Follo San Martino, reti di Naclerio e Mazzachiodi, entrambe su rigore.

Terzo posto condiviso a quota 32 per Golfo Paradiso, bloccato sullo 0-0 dal Little Club James, e Sammargheritese che cala il poker contro il Marassi, la sfida finisce 4-1 con tre gil nel primo tempo di Ferrari, Musante e Marrale, nella ripresa segnano Sorgonà e Peragallo. In zona playoff spicca il volo il Magra Azzurri che sbanca il campo del Bogliasco 2-1, Cassas e Pellegri lanciano gli ospiti, il gol di Franchini arriva troppo tardi per pensare alla rimonta dei biancorossi. Nell’altra sfida di giornata pari 0-0 tra Valdivara 5 Terre e Real Fieschi, è stata rinviata Goliardicapolis-Tarros Sarzanese.