Al Pietra Ligure il titolo regionale di Promozione, il Golfo Paradiso si arrende ai rigori

Squadra in casa

Squadra in casa Pietra Ligure

Servono i rigori per decretare i vincitori del titolo regionale di Promozione. Pietra Ligure e Golfo Pardiso, rispettivamente prime nel girone A e B dopo una lunga e incontrastata cavalcata, si affrontano a viso aperto e la gara termina 1-1 per poi concludersi ai rigori 6-5 per il Pietra.

Nei novanta minuti di gioco fa tutto il portiere Cammaroto, il giocatore del Golfo Paradiso è lo sfortunato protagonista al 5' della rete del Pietra, Insolito tira e colpisce il palo, la palla rimbalza sull'avversario e finisce in rete. La gara dell'estremo difensore però non finisce qui perché è lui al 94' a trovare in mischia il pareggio all'ultimo disperato assalto dei levantini.

Si va così ai supplementari con Marrale che ci prova subito ma un difensore del Pietra respinge sulla linea, è l'unica chiara occasione da gol dei trenta minuti che quindi non spezzano l'equilibrio. La partita si decide ai rigori con gli errori, uno per parte di Mangini e Szerdi, decisiva è però la parata del portiere del Pietra Ligure su Marrale che regala il titolo ai suoi.