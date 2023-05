Playout Eccellenza: la Voltrese sbanca il Macera, al Rapallo ora serve un'impresa

La gara di andata dei playout di Eccellenza va alla Voltrese che si prende una fetta di salvezza. I genovesi vincono 3-2 in rimonta sul campo del Rapallo Ruentes atteso tra sette giorni da novanta minuti in cui dovrà cercare di fare l'impresa.

Rapallo-Voltrese 2-3 nei playout di Eccellenza

La gara parte e non è tesa come ci si potrebbe aspettare vista la grande imposta in palio. Le due formazioni si fronteggiano a viso aperto anche se non riescono a trovare il gol fino al 42' quando Anaya incrocia il tiro e firma il vantaggio dei padroni di casa.

Il Macera è in festa, ma non dura molto perché la Voltrese nel secondo tempo alza i ritmi e trova al 57' il pareggio con il suo attaccante simbolo: Lobascio bravo a non sbagliare a tu per tu con il portiere avversario. Gli ospiti però non si fermano e tra il 70' e il 72' colpiscono due volte con Tussellino che rischia davvero di diventare l'uomo salvezza della Voltrese.

Nel finale il Rapallo riesce a rialzarsi dopo il doppio duro colpo subito e in pieno recupero trova la rete che accorcia le distanze con Bondi, una decisa boccata di ossigeno in vista del match di ritorno di domenica prossima che determinerà chi resterà in Eccellenza e chi invece no.