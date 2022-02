Ligorna, Roselli verso l'Asti: "Difficile capire come giocheranno"

Impegno casalingo importante per il Ligorna, atteso dalla sfida contro l’Asti fra le mura amiche genovesi. Se i Biancoblù sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta allo Stadio Piola di Novara, gli astigiani vengono dalla sconfitta interna contro il Derthona e da due punti complessivi nelle ultime cinque partite.

Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: "Loro sono una squadra che ha alternato partite importanti a partite meno, che ha cambiato allenatore e che ha fatto un paio di partite in cui ha cambiato abbastanza sistema di gioco. Difficile prevedere come giocheranno. Sono dietro in classifica ma hanno tre partite in meno delle altre e due in meno di noi, dunque sono una squadra che sicuramente ci creerà molti problemi. Verrà fuori una partita diversa dall’ultima che abbiamo giocato a Novara, per cui spero che i miei ragazzi saranno bravi a passare in una settimana tra due partite completamente diverse".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Diciamo che sono curioso perché abbiamo fatto una full immersion dove sono stati tutti bravi visto che abbiamo cambiato tra i tre e i cinque giocatori ogni partita. Ho cercato di non tirare troppo la corda con nessuno. Gli unici aspetti critici sono che abbiamo Gomes fuori con due giornate di squalifica e che abbiamo out sia Brunozzi sia Alessio Garbarino, che speriamo di recuperare tra mercoledì e domenica".