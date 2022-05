Lavagnese-Nucera: è finita

Continua la rivoluzione in casa Lavagnese, i bianconeri hanno chiuso la Serie D al penultimo posto retrocedendo in Eccellenza. Il risultato ha portato già un radicale cambio in società con il ritorno di Giacomo Nicolini come direttore generale e la promozione da giocatore a Direttore Sportivo di Andrea Croci. Non saranno però le uniche novità, da oggi infatti la Lavagnese non ha più un allenatore, a comunicarlo è lo stesso club in una nota: "La Società comunica che la USD Lavagnese 1919 e l’allenatore Gianni Nucera non proseguiranno l’esperienza professionale insieme.

Il Club Bianconero vuole ringraziare Gianni per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".

Nucera era arrivato sulla panchina dei bianconeri per provare l'impresa salvezza al posto di Fasano. Il tecnico, arrivato a febbraio, non è riuscito a tagliare il traguardo, ma soprattutto nelle ultime settiomane aveva fatto registrare un bel cambio di passo che aveva fatto recuperare diversi punti sull'Imperia. La seconda avventura di Nucera sulla panchina dei liguri però finisce qui, ora la Lavagnese cercherà un nuovo allenatore che avrà il compito di riportare la squadra im Serie D dopo la caduta in Eccellenza.