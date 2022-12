Genoa-Cittadella, probabili formazioni: le scelte di Blessin e Gorini

La settimana più turbolenta della stagione è passata senza scossoni. Il ko di Perugia non portato all'esonero di Blessin che è rimasto in panchina e guiderà il Genoa anche contro il Cittadella domenica nella sfida della 15 contro il Cittadella. Dopo quattro giornate senza successi è obbgliatorio vincere anche per rincoquistare Marassi che doveva essere un fortino e invece è stato quasi un peso in questo inizio di Serie B.

Genoa-Cittadella: le scelte di Blessin

Per la prossima gara Blessin torna all'antico, niente doppio centravanti ma 4-2-3-1 e la grande sorpresa potrebbe essere l'esclusione dall'inizio di Coda. Il bomber rossoblu potrebbe avere un turno di stop in vista anche del triplo impegno settimanale. Rispetto a Perugia quindi fiducia a Puscas come riferimento offensivo con alle spalle il ritorno di Gudmundsson, Aramu e uno tra Portanova, Jagiello e Yalcin. In difesa a sinistra dovrebbe essere trasferito Sabelli con Hefti a destra, in mediana con Badelj ancora in dubbio ci sarà ancora la coppia Strootman-Frendrup.

Genoa-Cittadella: le scelte di Gorini

Il Cittadella punta al terzo risultato utile consecutivo nella tana del Genoa. Gorini schiererà i suoi con il 4-3-1-2, Antonucci sarà il trequartista alle spalle di Varela e Beretta. Tre gli indisponibili: Baldini, Asencio e Felicioli, attenzione ai cartellini gialli per i veneti che hano quattro diffidati: Tounkara, Perticone, Branca e Carriero, tutti tranne il primo dovrebbero comunque partire titolari a Marassi.

Genoa-Cittadella: le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1) Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strotman; GUdmundsson, Aramu, Portanova; Puscas

Cittadella (4-3-1-2) Kastrati, Vita, Perticone, Frare, Cassandro; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Beretta, Varela.

Genoa-Cittadella in diretta tv e streaming

La sfida delle 15 di domenica tra Genoa e Cittadella verrà trasmessa in diretta tv e in streaming da DAZN, da Helbiz Live e anche sulla App Sky Go oppure su Now TV.