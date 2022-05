Entella, Volpe dopo il ko con il Palermo: "Crediamoci fino alla fine"

A caccia dell'impresa. Dopo la sconfitta al Comunale 2-1 contro il Palermo, l'Entella sabato alle 21 volerà al Barbera per cercare di ribaltare il risultato. La gara di ieri è stata equilibrata e alla fine i rosanero sono stati più cinici, ma non superiori ai chivaresi. Volpe nel dopo gara infatti elogia i suoi: “Il rammarico è per il risultato, la squadra ha dato tutto giocando una buona partita, a viso aperto. Il Palermo è una squadra forte, costruita per vincere. Peccato. Abbiamo avuto un approccio molto difficile nel secondo tempo e lo abbiamo pagato caro. I ragazzi hanno reagito e trovato anche il gol, non è finita qua, c’è un’altra gara da giocare”.

Mollare però non è nella natura di questa squadra: "Nel calcio ci sono state tante imprese, noi ci crediamo fino alla fine. Andare a vincere con due gol di scarto non è facile, ma è pur sempre una partita di calcio. La squadra ha dimostrato di non mollare mai e non inizieremo certo a farlo a Palermo”.

A vincere sicuramente è stata Chiavari insieme a tutti i tifosi dell'Entella: “Il pubblico? È stata una sensazione bellissima. Dispiace in una serata così non aver avuto la gratificazione del risultato. I tifosi ci hanno incitato e sostenuto, in città si è respirata grande attesa. Suderemo la maglia e lotteremo fino all’ultimo anche per loro”.