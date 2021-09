Eccellenza, girone A: risultati e marcatori 1^ giornata: Arenzano sfortunato

Prima giornata per il girone A del campionato di Eccellenza, l'Arenzano perde contro il Taggia, tutti i risultati e i marcatori.

Esordio amaro per l’Arenzano che perde in trasferta a Taggia con il risultato di 2-1 per colpa anche di un po’ di sfortuna. I rossoneri vanno sotto nel primo tempo colpiti da Scappatura, dopo che Damonte aveva colpito una traversa. Lo stesso Damonte è poi di nuovo sfortunato protagonista nella ripresa, è sempre lui a creare pericoli vicino alla porta del Taggia ma questa volta è il palo a fermarlo. Al 20’ del secondo tempo Salmaso raddoppia rendendo vano il rigore trasformato da Mancini al 35’.

Nella altre sfide di giornata l’Albenga batte 3-1 l’Alassio in trasferta con reti di Sancinito, Barisone e Virga, nel finale il gol di Parodi. Valanga Cairese sul Varazze Don Bosco, la gara finisce 3-0 con i gol di Facello, Berretta e Poggi, mentre Debenedetti con la sua doppietta trascina il Finale alla vittoria 3-1 contro l’Ospedaletti Calcio. L’impresa di giornata è quella del Ventimiglia che sul campo del Pietra Ligure va sotto 2-0 colpito da Insolito e Alfano, rimonta e infine vince 3-2 grazie ad Ala, Salzone e Rea.

Nella giornata di oggi ha riposato la Genova Calcio, che nella seconda giornata giocherà contro il Finale in trasferta. Queste le altre sfide del prossimo turno: Albenga-Taggia, Arenzano-Pietra Ligure, Varazze Don Bosco-Alassio e Ventimiglia-Ospedaletti, riposa la Cairese.

Eccellenza, Girone A – Prima Giornata, risultati e marcatori

Alassio-Albenga 1-3 (36’ Sancinito, 42’ Barisione, 89’ rig. Virga, 91’ Parodi)

Cairese-Varazze Don Bosco 3-0 (18’ Facello, 65’ Berretta, 87’ Poggi)

Ospedaletti Calcio-Finale 1-3 (27’ Calderone, 38’ rig. Faedo, 66’ e 88’ Debenedetti)

Pietra Ligure-Ventimiglia 2-3 (21’ Insolito, 41’ Alfano, 53’ Ala, 84’ Salzone, 86’ Rea)

Taggia-Arenzano 2-1 (25’ Scappatura, 65’ Salmaso, 80’ rig. Mancini)

Riposa: Genova Calcio