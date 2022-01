Eccellenza, ripartenza a singhiozzo: otto rinvii in due giornate

L’Eccellenza non si ferma, lo ha deciso il Comitato Ligure che invece ha dato lo stop a tutti gli altri campionati che dovrebbero ripartire il prossimo fine settimana. Nel massimo campionato regionale invece si è continuato a scendere in campo dopo la sosta natalizia nonostante la curva dei contagi da COVID-19 procedesse, putroppo, spedita.

Due per ora le giornate disputate, le sedicesima e la diciassettesima, ma su 20 partite in totale, ben otto sono state rinviate. Nel girone A devono essere recuperate Cairese-Pietra Ligure, Finale-Albenga, Genova Calcio-Varazze e Ventimiglia-Arenzano, tutte gare che mettono in palio punti pesantissimi nelle zone alte della classsifica.

Quattro sono invece le partite che non si sono giocate nel Girone B, che domani tornerà in campo con il recupero di Cadimare-Canaletto. Nella sedicesima giornata non si è giocata Campomorone Sant’Olcese-Cadimare insieme a Rivasamba-Sestrese. Nella diciassettesima stop a due partite delicatissime, Fezzanese-Baiardo, prima e seconda in classifica, e Sestrese-Molassana scontro diretta salvezza. Le date dei recuperi non sono ancora state rese note.