Eccellenza, Girone B: programma e arbitri della 2^ giornata, c'è Baiardo-Campomorone

Torna in campo il girone B dell’Eccellenza ligure, tante le genovesi in campo: ecco gli arbitri delle partite di domenica.

Seconda giornata per il campionato digirone B domenica tra le 15 e le 16 e tanti occhi puntati sulla sfida traSant’Olcese. E’la sfida tra due delle squadre che hanno iniziato al meglio la stagione, entrambe hanno passato il turno in Coppa Italia e sono riuscite a vincere all’esordio convincendo. I padroni di casa hanno conquistato tre punti in trasferta con 2-0 contro il Canaletto con doppietta di Romeri. Gli ospiti invece hanno regolato il Molassana Boero con un secco 3-0, con doppietta di de Martini. Sfida tra bomber quindi in arrivo.

La Sestrese dopo il pari con l’Athletic Club Albaro sfida la Fezzanese che alla prima ha riposato e quindi è all’esordio. Il Molassana proverà a rialzarsi nel match con il Cadimare, reduce dal pari 0-0 contro il Rivasamba che affronterà il Busalla partito con il pareggio con il Rapallo Rivarolese. I bianconeri del levante invece cercheranno la prima vittoria contro l’Atheltic Albaro.

Eccellenza, girone B: gli arbitri della seconda giornata

Tutte le sfide della seconda giornata del campionato di Eccellenza girone B sono in programma domenica alle 16, tranne la Sestrese che scenderà in campo alle 15.

Baiardo-Campomorone – Mattia Romero di Genova

Sestrese-Fezzanese – Gian Piero Gatta di Sassari

Molassana Boero-Cadimara – Andrea Fanciullacci di Savona

Rapallo Rivaarolese-Athletic Club Albaro Antonio Giulio Ermini di Genova

Rivasamba-Busalla – Celeste Bello di La Spezia

Turno di riposo per il Canaletto