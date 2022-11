Ligorna e Sestri Levante si sfidano in Coppa Italia

Il Sestri Levante capolista della Serie D girone A, contro il Ligorna quarto della classe e in piena zona playoff. Due tra le squadre più in forma del campionato si affrontano domani in Coppa Italia alle ore 14,30 in gara secca, chi vince continua la sua corsa, chi perde esce dalla competizone e se non dovessero bastare i novanta minuti saranno i calci di rigore a deciderà chi volevrà ai sedicesimi di finale.

Chi vincerà nel prossimo turno affronterà una tra Chisola e Bra, mentre nelle gare precedenti il Sestri Levante ha eliminato la Fezzanese e il Ligorna ha avuto la meglio sul Vado, altri match tutti in salsa ligure.

La Coppa Italia di Serie D proseguirà con i sedicesimi il 7 dicembre, con gli ottavi di finale l'11 gennaio e poi ancora con le semifinaili l'8 marzo e con la finalissima il 27 maggio.