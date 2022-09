Sampdoria Women, avversarie, date e orari della Coppa Italia

Il debutto con vittoria con il Sassuolo è ormai andato in archivio per la Sampdoria Women. Le ragazze di Cincotta sono tornate a lavorare a Bogliasco prive delle sei giocatrici volate in Nazionale. Niente sfide ufficiali quindi il prossimo weekend e tempo utile per prendere fiato in vista dei prossimi impegni che non saranno soloin Serie A.

Ieri infatti sono stati ufficializzati i gironi e le blucerchiate hanno pescato Ravenna e San Marino. La Samp non giocherà la prima giornata prevista per l'11 settembre, ma entrarà in gioco il 2 novembre alle 14,30 contro il Ravenna e l'8 gennaio, sempre alle 14,30, contro il San Marino.

Insomma la strada è ancora molto lunga, così le blucerchiate sono decisamente più concentrate sul campionato che ripartirà con il match interno contro Pomigliano. Dopo aver vinto con il Sassuolo, c'è la possibilità di fare il bis per le ragazze di Cincotta che puntano a vivere un altro campionato ben lontano dalla zona salvezza, senza porsi limiti verso l'alto.