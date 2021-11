Coppa Italia Eccellenza: in quattro si giocano un posto in finale

Saranno Albenga-Genova Calcio e Campomorone Sant’Olcese-Fezzanese le due semfinali della Coppa Italia di Eccellenza, che si disputeranno domani, mercoledìì 17 novembre, alle ore 20.

Le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza

Albenga e Genova Calcio sono entrambe inserite nel girone A di Eccellenza. I padroni di casa sono quarti in classifica con 15 punti ma stanno vivendo un momento difficile. Nelle ultime tre gare hanno pareggiato con le penultime Varazze e Arenzano, e prima avevano perso contro il Ventimiglia, squadra di vertice. La Genova Calcio invece sembra essere più in forma, nell’ultimo turno ha battuto il Pietra Ligure 1-0 riportandosi nei quartieri alti della graduatoria con 12 punti e una gara in meno rispetto al resto del gruppo, quella rinviata per il troppo vento con il Taggia di due settimane fa.

Nell’altra semifinale invece si affrontano due compagini del Girone B. Il Campomorone Sant’Olcese aveva iniziato forte la stagione, poi ha subito qualche stop, compreso l’ultimo domenica scorsa nel festival del gol perso 4-3 contro il Rapallo capolista. Così a presentarsi meglio alla sfida è la Fezzanese che ha inanellato cinque vittorie di fila in campionato che le hanno permesso di arrivare fino al secondo posto. L’ultimo precedente tra le due squadre è finito sul 4-3 per la formaizone in maglia verde, spettacolo in arrivo anche questa volta?