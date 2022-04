Entella, Volpe non si nasconde: "Cesena determinante per la nostra classifica"

Ventiquattro ore e poi scatterà il match dell'anno, domani alle 14,30 si sfidano il Cesena terzo e l'Entella quarta con un punto solo a distanziare le due compagini. Punti pesanti in palio quindi per due squadre che non possono sbagliare, anche perché a meno due c'è il Pescara che non ha nessuna intenzione di mollare la prese, anzi ha un calendario nettamente migliore rispetto alle altre due compagini coinvolte nella lotta per il terzo posto.

Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico dell'Entella Volpe: “C’è grande concentrazione, la squadra questa settimana ha lavorato molto bene. Sappiamo tutti che è una partita importantissima che probabilmente determinerà la nostra classifica in vista dei play off. Ci sarà tanta gente in un contesto importante e noi dovremo essere bravi a gestire bene la testa e a dimostrare di essere squadra. Dobbiamo pensare a fare la nostra gara rispettando il Cesena, che ha dimostrato di essere una squadra forte, ma con l’intento di dare il massimo”.

Mirino su domani, non si può pensare ad altro secondo l'allenatore: “Più passa il tempo e meno sono le giornate a disposizione, quindi è normale che ogni gara ora diventa fondamentale. Tutto può succedere, mancano 4 partite ma dobbiamo pensare solo alla gara di domani. Serve un segnale importante a noi stessi. Dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di fare punti perché è uno scontro diretto che per noi può significare tanto nel rush finale di campionato”.