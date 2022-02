Campomorone Sant’Olcese, continua il momento magico: travolta la Sestrese

Campomorone nel segno del tre, altre tre reti, questa volta alla Sestrese, e terza vittoria di fila con tre palloni scagliati nella porta avversaria. La squadra è sempre quarta in classifica ma è solo a meno sei dalla vetta e soprattutto ha staccato di sei lunghezze il Rivasamba e quindi è vicina alla qualificazione ai playoff.

La sfida di oggi è un?altra prova di forza per il Campomorone che fa un sol boccone della Sestrese, formazione in forma e reduce dal netto successo in settimana contro il Molassana. Oggi però si deve inchinare a quella che forse è la compagine più in forma del campionato capace di passare in vantaggio dopo appena otto minuti con De Martini che deposita in rete con Galluccio poco preciso. La risposta dei padroni di casa arriva prima con Vagge e poi con Sighieri, ma il gol del pari non c'è. Così al 33? è Fassone a colpire per il 2-0 del Campomorone con un tiro da posizione molto difficile.

Nella ripresa i padronoi di casa sono sempre più padroni di del campo ed è soprattutto Provenzano a rendersi pericoloso, due i tentativi del giocatore e al terzo arriva la rete con un gran tiro. Poco prima, al?80' era arrivato il rosso diretto a Delgado.