Calciomercato Promozione, doppio ritorno per Sammargheritese e Marassi

Due colpi di mercato per due squadre impegnate nel campionato di Promozone, Girone B, a rinforzarsi sono Sammargheritese e Marassi.

La terza della classe annuncia così il ritorno a casa di un attaccante: "LA.C.D. Sammargheritese 1903 è lieta di ufficializzare l’accordo appena raggiunto col calciatore Cristian “Jimmy” Fontana. Per l’attaccante d’esperienza classe 1983, proveniente dal Rivasamba, è un ritorno con la casacca arancio blu, con la quale ha vinto tra l’altro la Coppa Italia d’Eccellenza nella stagione 2013/14. Ben tornato a Santa Bomber…!"

Anche per il Marassi arrva un ritorno, ma questa volta in difesa. Rientra infatti alla base Francesco Invernizzi, classe 200 che in questo campionato ha giocato in Eccellenza con la maglia dell'Alassio. Il calciatore ha parlato così ai canali della società: "Sono felice di essere tornato a Marassi, un ambiente dove mi ero già trovato bene l'anno scorso, ho ritrovato persone con cui ho un ottimo rapporto come il direttore Capurro, come i compagni di squadra Prestanizzi e Carrà. Mi fa molto piacere ritornare qui, a livello personale spero di fare un buon campionato perchè già nella prima metà con l'Alassio mi sono trovato bene a livello personale, penso di aver giocato ad un buon livello, spero di continuare cosi anche quest'anno. A livello di squadra la salvezza è il primo obiettivo.