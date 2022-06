Mesina lascia il Sestri Levante

Squadra in casa

Squadra in casa Sestri Levante

E'durata solo un anno l'avventura di Antonio Mesina al Sestri Levante. L'attaccante autore di 17 gol in Serie D in questa stagione, e uno dei principali artefici dell'ottima stagione dei corsari, lascia la Liguria per approdare al Casale che ha annunciato il suo acquisto sul proprio sito ufficiale: " Il Foot Ball Club Casale è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Antonio Mesina, attaccante classe 1993 proveniente dal Sestri Levante.

Antonio è nato a Dorgali l'11/01/1993 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Budoni per poi passare nella Primavera dell'Ascoli. In carriera ha vestito anche le maglie di Arezzo, Torres e Gelbison. Nel campionato di Serie D 2021/22, disputato con il Sestri Levante, ha totalizzato 38 presenze con 16 goal. Benvenuto nella famiglia Nerostellata, Antonio!".

Ora il Sestri Levante dovrà cercare di trovare un sostituto all'altezza per rimpiazzare il proprio uomo gol.