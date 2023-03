Baiardo, scattano gli Open Day per giovani calciatrici

Tre giorni di Open Day alla settimana per tutto aprile, il Baiardo allarga i propri orizzonti sempre di più e guarda alle giovani ragazze che vorrebero iniziare a giocare a calcio. La società comunica infatti che: "a partire dal mese di Aprile, i nostri istruttori qualificati saranno a disposizione per gli "Open Day", aperti a tutte le bambine non tesserate che volessero affacciarsi al mondo del pallone". L'appuntamento è per tutte coloro che volessero provare al Polo Ledakos di Nervi.

Le sessioni di prova saranno il martedì dalle 15,30 alle 17 per le Under 15 e dalle 17 alle 18,30 per le Under 10 e 12, il giovedì dalle 17 alle 18,30 per le Under 10 e 12 e il venerdì dalle 15,30 alle 17 per le Under 15.

Tante giovane sono attese a Nervi e chissà che qualcuna non potrà essere una talento da inserire, nel tempo, anche in quella prima squadra che in questa stagione milita per la prima volta in Serie C con buoni risultati.