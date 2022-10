Miglio Blu di Portofino: i nomi dei vincitori

Sabato 8 ottobre 2022 si è svolta l'ottava edizione del Miglio Blu di Portofino, gara di nuoto organizzata da Outdoor Portofino nell’Area Marina Protetta di Portofino. Vincitori assoluti della manifestazione: Milena Guazzi prima donna classificata e Lorenzo Rocchio primo uomo classificato per la categoria agonisti, nonché anche il più giovane iscritto (13 anni); Giulia Bertora prima donna classificata, rappresentante in acqua del team Outdoor Portofino, e Alberto Sassoli primo uomo classificato per la categoria amatori.

L’evento supera ogni record in termini di provenienza: ha ospitato partecipanti da sette regioni italiane e tre diverse nazionalità, oltre a quella italiana. Prevalenza di adesioni maschili con 82 uomini iscritti contro le 27 donne. Ottima partecipazione anche delle categorie giovanili con il più giovane iscritto di 13 anni che è stato anche il vincitore assoluto. La manifestazione ha il contributo e il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e della Regione Liguria, e il patrocinio del Comune di Portofino, dell’Area Marina Protetta di Portofino e dell’Endas.

In una divertente atmosfera soleggiata quasi estiva, si è svolta la manifestazione che da anni raduna appassionati del nuoto in mare da tutta Italia, e non solo. Sono stati oltre un centinaio i partecipanti alla gara di nuoto in acque libere che si è svolta dopo due anni di fermo nell’area marina protetta di Portofino. Dopo il briefing sulla spiaggia di Punta Pedale, i nuotatori si sono sfidati in una nuotata ai piedi dell'Abbazia della Cervara con sfondo su Portofino. Vincitore assoluto è stato Lorenzo Rocchio che in 25 minuti e 43 secondo ha percorso 1,852 km. La prima donna a tagliare il traguardo in 28 minuti 52 secondi è stata Milena Guazzi. Quest’anno sono stati raggiunti risultati eccellenti in termini di provenienza: sette diverse regioni italiane (Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna) e quattro diverse nazionalità (Danimarca, Svizzera, Russia e Italia).

Miglio Blu di Portofino, chi ha vinto?

Prime tre classificate categoria agoniste donne: 1° Guazzi Milena (28’52”), 2° Mancini Lucilla, 3° Taddei Anna

Primi tre classificati categoria agonisti uomini: 1° Rocchio Lorenzo (25’43”), 2° Decuzzi Andrea, 3° Intartaglia Andrea

Prime tre classificate categoria amatori donne: 1° Bertora Giulia (32’05”), 2° Bruschi Veronica Aurora, 3° Feyles Roberta

Primi tre classificati categoria amatori uomini: 1° Sassoli Alberto (26’11”), 2° Collini Enrico, 3° Basso Daniele

Patrizia Marchesini, assessore con delega allo sport del Comune di Santa Margherita Ligure dichiara: "Dopo due anni consecutivi di stop forzato, torna il Miglio Blu, uno degli appuntamenti che rientrano nel circuito '6 Santa Super Sport'. Un evento che ora è stato destagionalizzato, andando in scena ad inizio autunno e questo può senz’altro contribuire a portare a Santa Margherita Ligure ancora più gente anche a fine stagione. Ringraziamo Outdoor Portofino per l’organizzazione di questo appuntamento, che viene promosso con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure. Un’altra iniziativa che viene riproposta dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria e che porta alla ribalta e rende protagonista il nostro mare e tutta l’Area Marina Protetta di Portofino, uno dei luoghi simbolo del nostro territorio".

Alessandra Tixi, socia fondatrice di Outdoor Portofino e organizzatrice dell’evento, aggiunge: "Siamo entusiasti del risultato. Nonostante alcuni piccoli cambiamenti alla manifestazione che abbiamo dovuto apportare rispetto agli anni precedenti, siamo felici del successo ottenuto. Tanti sono i nomi ricorrenti che non si perdono questo appuntamento e che negli anni hanno dimostrato fedeltà al nostro evento. Speravo personalmente in una maggiore presenza femminile, ma lo spostamento della manifestazione (rimandata per maltempo in data 1 ottobre) ha causato diverse rinunce degli iscritti. È sorprendente invece quanto questo evento abbia risonanza in tutto il centro-nord Italia, ma non solo: ricordo infatti che il partecipante proveniente da più lontano arriva dalla Svizzera. Il Miglio Blu di Portofino è sponsorizzato da importanti brand del territorio che ogni anno confermano il loro supporto all’evento. Si ringraziano Cressi Swim, Niasca Portofino, Latte Tigullio e Usobio per il contributo a supporto del Miglio Blu. Uno speciale ringraziamento va alla Federazione Italiana Cronometristi per la precisione nello stilare le classifiche e a tutte le persone coinvolte in sostegno della manifestazione".