Giro-E 2022, la nona tappa arriva a Genova

La Liguria sarà protagonista, oltre che al Giro d'Italia 2022, anche al Giro-E con la tappa numero 9, Casella-Genova, in programma giovedì 19 maggio, così come la tappa della 'Corsa Rosa', Parma-Genova. Martedì 12 aprile è stato presentato alla Bit di Milano il percorso del Giro, che si corre con biciclette elettriche, 18 tappe per 1.025 chilometri, dalla Città metropolitana di Catania a Verona, in programma dal 10 al 29 maggio.

Il Giro-E comincerà per la terza volta dalla Sicilia: nel 2018 l'edizione numero zero partì da Catania, nel 2020 l'edizione numero due prese il via da Caltanissetta, nel 2022, edizione numero quattro, sarà Adrano, nella provincia metropolitana di Catania, a dare il là all'unico evento a tappe per biciclette a pedalata assistita a livello internazionale.

Il percorso prevede 24.780 metri di dislivello positivo, per una media di oltre 1.350 metri di dislivello a tappa. Quattro le tappe a quattro stelle, due a cinque stelle, con gli esuberanti arrivi in quota al Blockhaus, all'Aprica (traguardo della Sforzato Wine Stage). In totale saranno cinque le tappe con un dislivello positivo oltre i 2.000 metri, di cui una, la tappa numero 6, la Orsegna-Blockhaus, supererà addirittura i 3.000 (saranno 3.100, per la precisione).

Sarà un Giro-E particolarmente impegnativo sul fronte delle salite, giacché altre quattro tappe saranno comprese tra i 1.700 e i 1.900 metri. Come nel 2021, poi, ci sarà una prova a cronometro (l'ultima tappa, la numero 18, a Verona) e si sconfinerà il Slovenia (anche qui, come l'anno scorso) per la partenza della tappa numero 16, Kobarid-Santuario Castelmonte. La tappa più breve sarà lunga 17,4 chilometri (la cronometro), la più lunga ben 96,4 (tappa numero 7, Civitanova Marche-Jesi). Ma saranno 13 le tappe con una lunghezza pari o superiore ai 50 chilometri.

Il Giro-E 2022 salterà, a differenza della Corsa Rosa, la partenza da Budapest e scatterà appunto dalla Sicilia, tappa numero quattro del Giro d'Italia. Da quel momento ne ricalcherà il percorso, con l'eccezione delle città di partenza, che sono diverse. In quattro di esse ci sarà la grande novità dell'Expo-E, una fiera della micromobilità, della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, che animerà il fine settimana a Catania, Napoli, Torino, Verona. Una declinazione naturale per un evento che fra i suoi scopi ha quello di promuovere l'utilizzo della bici elettrica nella vita quotidiana e di conseguenza ridurre il consumo di carburante di origine fossile e l'inquinamento.

Non mancherà l'attenzione all'ambiente: si rinnova il progetto di sostenibilità Ride Green, che vede nel Giro-E uno dei suoi pilastri. Ride Green è nato nel 2016 per ridurre gli effetti del passaggio della Corsa Rosa sul territorio, attraverso la corretta gestione dei flussi dei rifiuti prodotti, ricorrendo a un sistema di tracciabilità. Con l'ausilio di oltre 200 volontari e di numerose aziende locali, coordinate anche dalla cooperativa Erica, i rifiuti prodotti nelle varie località toccate dal Giro d'Italia vengono raccolti in apposite isole ecologiche posizionate nei punti strategici di ogni tappa, e successivamente avviati al riciclo per essere trasformati in materia prima seconda ed essere rimessi nel ciclo produttivo. Oltre alla raccolta differenziata, il progetto green della Corsa Rosa opera su altri due canali: l'educazione con BiciScuola e, come detto, la mobilità sostenibile con il Giro-E.