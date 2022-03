Giro d'Italia 2022, svelato l'arrivo della tappa Parma-Genova

"Il Giro d'Italia è una piattaforma mediatica straordinaria per tutti i suoi partner a partire dalle istituzioni". In questa frase di Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, è spiegato il grande interesse, che Comune di Genova e Regione Liguria hanno dimostrato negli ultimi mesi per le corse internazionali di ciclismo.

"Il Giro ha la peculiarità di non essere solo un grande evento sportivo itinerante ma anche uno straordinario veicolo di promozione turistica, che premette a milioni di persone di poter ammirare tutte le eccellenze del nostro Paese", ha detto ancora Bellino. Oggi infatti, martedì 29 marzo, sono stati presentati i dettagli delle due tappe in programma il 19 e il 20 maggio, ovvero la Parma-Genova e la Sanremo-Cuneo.

Alla fine il lavoro di persuasione del sindaco Bucci è stato premiato e, nonostante il parere negativo del Comitato parenti vittime Ponte Morandi, giunta a Bolzaneto, la corsa percorrerà un breve tratto di autostrada, superando il torrente Polcevera sul nuovo ponte San Giorgio. Arrivo in centro in leggera ascesa in via XX Settembre. Ripartenza il giorno seguente da Sanremo.

La portavoce del Comitato parenti vittime Ponte Morandi, Egle Possetti, aveva detto "No, grazie, perché per chi su quel ponte, il 14 agosto 2018, ha perso un figlio, un genitore, un amico, quello è e rimane il luogo del drammatico ricordo, la testimonianza di una tragedia che si sarebbe dovuta evitare".

Tappa 12 Giro d'Italia, Parma-Genova: 202 km - 2600 m

Tappa di media montagna adatta alle fughe. Prima parte in costante ascesa fino a entrare in Liguria dal Passo del Bocco. Veloce discesa su Carasco per entrare in Val Fontanabuona che verrà percorsa verso est sempre in leggera ascesa fino a Ferriere dove inizia la salita della Colletta di Boasi. Discesa su Bargagli e Cavassolo e una volta entrati nel territorio di Genova si scala il breve, ma impegnativo, Valico di Trensasco. Giunti a Bolzaneto la corsa percorre un breve tratto di autostrada superando il Torrente Polcevera sul nuovo Ponte San Giorgio. Arrivo in centro in leggera ascesa in via 20 Settembre.

Tappa 13, Sanremo-Cuneo: 150 km – 1450 m

Tappa relativamente breve e di media difficoltà. Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo estiva del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire al Colle di Nava e giunti a Ceva virare verso Cuneo. Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.

"La Liguria torna protagonista del Giro d’Italia con due tappe, l’arrivo a Genova il 19 maggio e la partenza da Sanremo, il giorno successivo: un evento sportivo e turistico di grande importanza – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che richiamerà tanti appassionati di ciclismo e assicurerà una grande visibilità al nostro territorio, grazie alla diretta televisiva seguita da migliaia di spettatori. L'arrivo nel capoluogo con il passaggio dei corridori sul Ponte di Genova è certamente un segnale forte per questa città e per tutto il Paese: un segnale di memoria perenne, per le 43 vittime del crollo e per le loro famiglie ma anche un segnale di speranza per il futuro, in una primavera di ripartenza che la Liguria è pronta a cogliere appieno".

Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia ha sottolineato come: "il Giro d'Italia e la Liguria vanno ormai a braccetto sin dalla prima edizione quando Genova ospitò un arrivo e una partenza della corsa. La Liguria ha ospitato anche cinque volte la Grande Partenza della Corsa Rosa nel 1980, 1987, 1992, 2004 e l'ultima nel 2015. Senza dimenticare la Milano-Sanremo, l'ultima edizione non più di dieci giorni fa, che ogni anno attrae milioni di appassionati. Quest'anno al Giro avremo un arrivo a Genova e una ripartenza da Sanremo, giovedì 19 e venerdì 20 maggio. Dopo sette anni riporteremo di nuovo un traguardo nel capoluogo, con una tappa molto impegnativa di media montagna che parte da Parma, col finale nel centro città transitando prima sul nuovo Ponte San Giorgio. La Liguria è terra di ciclismo e di grandi campioni che hanno dato lustro al Giro d'Italia e non solo. Sono certo che sarà una due giorni emozionante sia dal punto di vista sportivo che da quello emotivo".

"Genova è orgogliosa di ospitare il Giro d'Italia - dice il sindaco di Genova Marco Bucci -. In questo momento storico lo sport, con i suoi valori, assume un significato ancora più importante. Il rispetto, l'impegno e la determinazione sono qualità che devono accompagnarci nella vita di tutti i giorni, che dobbiamo saper trasmettere ai giovani e alle future generazioni. Per i genovesi sarà una grande emozione vedere il Giro percorrere le vie della città, per poi arrivare in via XX Settembre. Una nuova occasione per promuovere la bellezza del nostro territorio e farci coinvolgere dal fascino senza tempo del ciclismo della maglia rosa più famosa d'Italia".

Il Giro d'Italia e la Liguria