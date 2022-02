World Nutella Day: i legami della mitica crema spalmabile con la Liguria

Il 5 febbraio è la giornata dedicata a tutti i golosi, il World Nutella Day. L'idea è venuta nel 2007 a Sara Rosso, blogger americana e fan di Nutella. Amava a tal punto la Nutella da pensare che meritasse una giornata di festa, un'idea che agli estimatori della crema spalmabile è piaciuta molto.

Sara ha scelto il 5 febbraio e, dal blog ai social, i fan hanno iniziato a celebrare Nutella ogni anno condividendo immagini, idee, ispirazioni e ricette: è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale.

La storia però non finisce qui: nel 2015 Sara ha trasferito il World Nutella Day a Ferrero per aiutare questa festa a vivere e crescere negli anni a venire. Da quel momento in poi, ogni anno la stessa azienda ha deciso di rilanciare la giornata dedicata alla crema spalmabile più famosa.

Nutella e Liguria: curiosità

Non mancano le curiosità che legano la Nutella alla nostra regione, eccone 3:

Cinque Terre, Sestri Levante e Porto Venere sui vasetti di Nutella

Nel 2020 Nutella ha voluto ricordare che, per cogliere il buono della vita, non serve cercare lontano, a volte basta guardarsi attorno: è nata così una "special edition" con barattoli decorati con i posti più belli d'Italia. Non poteva mancare la Liguria con le Cinque Terre. Nel 2021, invece, nell'ambito della campagna "Ti amo Italia" sono stati scelti Sestri Levante e Porto Venere per decorare i vasetti di Nutella.

Un panino alla Nutella da record

Prima della pandemia, il Santuario di Gesù Bambino di Praga di Arenzano aveva ideato la Merenda del Cuore con il panino alla Nutella più lungo della Liguria. Seguiva poi una divertente gara a mangiarlo tutto nel più breve tempo possibile: i ricavati andavano ad aiutare le missioni carmelitane in Centrafrica.

Focaccette liguri... alla Nutella: che bontà!

Si sa, la Liguria è maestra nella nobile e squisita arte delle focaccette, servite alle sagre. Ogni località ha la sua ricetta, e le amatissime focaccette vengono farcite con ogni bontà, Nutella compresa!

A proposito di sagre: forse non tutti lo sanno ma a Isola del Cantone prima della pandemia veniva organizzata da anni la Sagra della Nutella, interamente dedicata alla crema spalmabile. Tutti eventi che speriamo di poter tornare a vedere.