Rooster apre al Porto Antico ed è in cerca di nuovo personale

Polli ruspanti allo spiedo, panini, insalate, fritti, bowl. All’ormai consolidata squadra genovese di Rooster Streetfood Rotisserie composta dai punti vendita in piazza Matteotti (2016) e in via Domenico Fiasella (2018), si aggiunge nel 2023 il nuovo Rooster in via Calata Marinetta 36, nella zona strategica del Porto Antico.

Uno street food interamente dedicato al pollo, le cui parole d’ordine sono attenzione e sostenibilità – lo si evince dalle posate usa e getta in legno biodegradabile, dalla presenza di bottiglie soltanto in vetro o dalla formula “all you can drink” che permette di pagare soltanto il bicchiere e bere a volontà. Rooster, all’interno dei suoi panini e dei suoi piatti, propone polli ruspanti allo spiedo no ogm, privi di antibiotici e allevati a dieta esclusivamente vegetale.

La sua specialità è chiaramente il pollo allo spiedo, nella sua versione più classica o rivisitato in nuovi abbinamenti, come nel Bomber Agrumi con limone e arancia o nel Bomber Stupefacente con aglio, rosmarino e semi di canapa. Ma il pollo si trova anche in tutti i panini del menù: c’è il Superbo con pollo, pomodori secchi, salsa yogurt e tabasco, il Virgin zena con pollo, pesto, prescinseua, melanzane grigliate pomodoro e mozzarella, lo Zio Sam con pollo, burro di arachidi, marmellata di arance amare, bacon e salsa Worcester. E poi in fritti, insalate e, da quest’anno, nelle poke bowl.

Per il nuovo punto vendita Rooster cerca nuovo personale ruspante: “Cerchiamo braccia esperte e non, purché volenterose e con tanto entusiasmo” ha detto Alberto Biondi, il fondatore e titolare della società. Per candidarsi alle diverse posizioni, inviare a info@roosterrotisserie.com il proprio curriculum.