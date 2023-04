La torta Pasqualina è nella classifica delle ricette regionali più amate dagli italiani

Quali sono le ricette regionali che gli italiani amano di più mettere in tavola durante le feste? In fatto di tavola quasi tutti gli abitanti dello Stivale a Pasqua si rivelano campanilisti: il 32% sceglie il piatto della propria regione, con percentuali che in Campania arrivano al 53% con casatiello e in Veneto al 45% - la ricetta è la fugassa, che non è soltanto la nostra amata focaccia genovese ma anche un tipico pan lievitato dolce di origini trevisane. A dispetto delle sfide tra Nord e Sud, nella speciale classifica di 20 ricette regionali stilata da AstraRicerche, gli italiani sul podio mettono i grandi classici: casatiello, pastiera (al 26,4%) e colomba (20,6%).

Al quarto posto in classifica si erge la torta Pasqualina ligure (18,9%). Ricetta salata tipica della zona di Genova, è cotta al forno e ripiena di bietole, uova e formaggio. Le origini di questo piatto si perdono nella notte dei tempi, tanto da metterne a volte in dubbio la paternità. Si è in realtà trovata conferma della sua origine ligure in un documento del Cinquecento, firmato dall’umanista Ortensio Lando. La maggiorana e la prescinsêua sono gli ingredienti irrinunciabili. Per la sfoglia la tradizione vuole che se ne facessero33 strati, pari agli anni di Cristo. Nel passato la sua cottura, viste le dimensioni, veniva delegata ai panettieri che sapevano riconoscerle grazie alle incisioni sulla pasta delle cuoche.

Questa ricetta tradizionale è dunque molto amata dai liguri ma non solo, visto che viene indicata come piatto preferito per la Pasqua dal 18,9% degli italiani. Ma quali sono le altre ricette pasquali più amate? Ecco l'elenco delle prime dieci in classifica.

1. Casatiello salato, rappresenta la corona di spine del Crocifisso e viene mangiato il Sabato Santo accompagnato da fave, soppressata e ricotta salata.

2. La colomba

3. Fiadoni molisani, ravioli a forma di mezzaluna al formaggio.

4. Torta Pasqualina ligure

5. Pizza di Pasqua, classica torta al formaggio umbra, gustata in abbinamento ai tipici salumi regionali e alle uova sode

6. Scarcella pugliese, un biscotto di diverse forme, con all’interno un uovo sodo da levare prima di mangiarla

7. Bensone modenese, dolce millenario emiliano prepatato con farina, uova, burro, latte e miele

8. Rognosa, frittata piemontese con salame fresco e poco stagionato, uova, burro e parmigiano

10. Fugassa, dolce tipico di origini trevisane, cotto nel forno a legna; gli aromi classici sono il marsala o lo Spumadoro (miscela di oli di agrumi e curcuma).