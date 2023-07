La Liguria è la meta turistica più gettonata del Nord

Ogni anno aspettiamo tutti di scoprire le mete più ambite dai turisti, un po’ per mera curiosità, un po’ per sapere quali luoghi non visitare per evitare di trovarsi in mezzo al trambusto. Ma forse un po’ anche per vedere se, tra le mete più amate, ci sono anche la nostra città o i nostri luoghi del cuore. Come ogni estate, Google Maps stila un elenco delle località più cercate sull’applicazione, andando a individuare le tendenze estive.

Facendo riferimento alle ricerche su Google, si scopre che una delle mete turistiche più gettonate al nord è la Liguria. Ma in particolare cosa cercano gli italiani? Quali sono i luoghi che vengono maggiormente ricercati su Google? Il Levante fa da padrone nelle ricerche, dato che racchiude luoghi sia di cultura sia di relax, passando da Parchi Nazionali e spiagge a luoghi cardine della Liguria.

Tra le ricerche più frequenti da parte degli italiani scopriamo queste mete:

Acquario di Genova - Genova (GE)

- Genova (GE) Parco Nazionale delle Cinque Terre - La Spezia (SP)

- La Spezia (SP) Piazza De Ferrari - Genova (GE)

- Genova (GE) Baia di Paraggi - Paraggi (GE)

- Paraggi (GE) Abbazia di San Fruttuoso - Camogli (Ge)

L’elenco stilato non stupisce, dato che conferma ancora una volta i luoghi più iconici di Genova e dei suoi dintorni. Sappiamo che l’Acquario attira turisti da tutto il mondo, così come chiaramente le Cinque Terre. Non ci meraviglia che tra le piazze più cercate di Genova ci sia proprio piazza De Ferrari, simbolo della città. E poi come possono mancare sulla barra di ricerca luoghi affascinanti e fuori dal tempo come Paraggi e San Fruttuoso.