Ivano Ricchebono e la squadra di "È sempre mezzogiorno" di Rai Uno donano un sorriso ai bimbi del Gaslini

Un gruppo di colleghi e l’opportunità di donare un sorriso ai bambini ricoverati a Genova: l’idea è di Ivano Ricchebono, chef dello stellato The Cook, che per la sera del 23 luglio al Diana Grand Hotel di Alassio organizza una charity dinner con parte della squadra di "È sempre Mezzogiorno", cooking show di Rai Uno.

Ricchebono non ha avuto dubbi quando si è trattato di pensare a un ente benefico per la serata: il Gaslini di Genova. Il prestigio della struttura non si limita esclusivamente alla dimensione territoriale e locale, ma anche all’importanza di essere uno degli ospedali pediatrici più grandi d’Italia e d’Europa. La sua vocazione assistenziale e di ricerca di livello internazionale necessitano quindi un costante supporto e sostegno economico.

Ad accompagnare Ricchebono parte del team della celebre trasmissione di Rai Uno: un bel momento di ritrovo ai fornelli per Fulvio Marino, Gian Piero Fava e Sergio Barzetti e alla conduzione per Alfio Bottaro e Andrea Amadei. L’evento sarà presentato da Christian Floris e avrà come special guest Ricky Tognazzi e Simona Izzo, mentre madrine d’eccezione saranno Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti. In programma anche un momento di intrattenimento davvero speciale: l’artista Rudy Mas dipingerà un quadro con l’innovativa tecnica della Beat Art, che coniuga pittura e musica. L’opera verrà battuta all’asta e il suo ricavato sarà interamente devoluto al Gaslini.

Lo chef si dice contento di aver dato vita all'occasione: “La possibilità di fare del bene grazie al mio lavoro è una delle cose che apprezzo maggiormente. Inoltre, aver costruito una rete di colleghi sul territorio nazionale mi permette di ospitare eventi che generano un impatto notevole e che hanno un’importante cassa di risonanza. Ho subito pensato all’ospedale Gaslini come beneficiario per la causa: il legame con il territorio è fondamentale sia nella mia cucina che nella vita di tutti i giorni. Poter contribuire al benessere della mia comunità anche solo in minima parte è fondamentale e mi rende orgoglioso delle collaborazioni strette negli ultimi anni”.

L’intenzione è di replicare l’evento in futuro e dare il via a una lunga e fruttuosa serie di cene con il gruppo di amici del seguitissimo programma tv.