Apre Humana Vintage a Genova: la data di inaugurazione e l'annuncio di lavoro

La data di apertura è sempre più vicina. Sappiamo ormai da qualche mese che, ai suoi 535 negozi in Europa, Humana Vintage ne aggiungerà uno anche a Genova. Conosciamo anche la location dove la celebre catena di negozi second hand aprirà il suo nuovo punto vendita: in via San Vincenzo, al posto di Carpisa. E da poco è fuori anche la data di inaugurazione: sabato 22 luglio 2023, dalle 10 alle 20.

In vetrina non si legge più il claim dell’azienda "Migliaia di capi vintage per contribuire insieme a un futuro migliore per il pianeta e le persone", ma la data della prossima apertura. E così Genova diventerà una nuova sede della catena di negozi dopo Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna e Firenze.

Sui profili social di Humana Vintage Italia, si legge anche l’annuncio per nuovi posti di lavoro: “Amici di Genova, il 22 apriremo in città e siamo alla ricerca di nuovi aiutanti per portare avanti la nostra mission sostenibile. Cerchiamo Sales Assistant part-time 30 ore settimanali. Invia il tuo cv a g.solovastru@humanaitalia.org”.

Humana vintage non è solo vestiti, borse, scarpe e accessori dagli anni ’60 ai ’90, che aspettano solo di continuare a scrivere la loro storia. Ma anche una rete che comprende 29 organizzazioni in tutto il mondo, 1238 progetti sociali in Africa, Asia e America Latina e circa 9,6 milioni di beneficiari.

E per dare la possibilità a più persone possibili di fare shopping in maniera etica, ai negozi fisici è stato affiancato l’e-commerce. Non bisogna dimenticarsi però che ogni capo è unico e quello che si troverà online, non sarà presente nei negozi e viceversa.