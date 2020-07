Il 31 luglio è la Giornata Internazionale di Harry Potter: 5 modi per festeggiarla in allegria

Chi è un appassionato lettore della saga di Harry Potter sa che il 31 luglio è una giornata molto speciale: si tratta infatti del compleanno del famoso maghetto, nato dalla penna della scrittrice Joanne K. Rowling.

Stando ai libri e alle dichiarazioni dell'autrice, Harry Potter è nato precisamente il 31 luglio 1980. E dunque quest'anno - se fosse una persona realmente esistente - compirebbe 40 anni.

I fan di tutto il mondo, come ormai accade da anni, si stanno preparando a celebrare uno dei personaggi più amati della letteratura per l'infanzia, ma come festeggiare nel migliore dei modi?

Ecco cinque idee:

1. Partecipare alle escursioni a tema di Avventure Cittadine

In Liguria c'è un gruppo diventato ormai famoso per organizzare gite ed escursioni a tema Harry Potter, dall'Hogwarts Express ai sotterranei della Gringotts, per coinvolgere grandi e piccoli fan: Avventure Cittadine Genova.

2. Scoprire le attività degli Harry Potter Studios online

In tempi normali, bastava partire dall'aeroporto di Genova per Londra: a 30 km dalla capitale inglese si trovano gli Harry Potter Studios con set originali e costumi, a metà tra mostra e parco divertimenti. A causa del Covid però gli studios sono ancora chiusi: è possibile scoprire la loro attività online con divertenti attività web.

3. Leggere (o rileggere) la saga

Perché non rispolverare i libri della saga per rileggerli nuovamente? E se non siete in possesso di tutti i tomi, andateli a cercare nelle librerie o nelle biblioteche di Genova. Quest'estate, poi, c'è anche la Fiera del Libro in piazza Matteotti fino al 16 agosto.

4. Maratona Harry Potter

Dopo aver letto i libri, perché non riguardare i film della saga, magari con una speciale "maratona"?

5. Giocare ai giochi ispirati a Harry Potter

Esistono un'infinità di giochi da tavolo che sono usciti in edizioni speciali ispirate al famoso maghetto: dallo Scarabeo al gioco di carte Uno, dal Trivial Pursuit a Cluedo, passando per i Lego (a proposito, siete già stati nel nuovo Lego Store di Genova?). Insomma tutto il necessario per passare una serata divertente in famiglia o con amici.