Lego sbarca a Genova: folla e fila in via Fieschi

Il caldo e la giornata estiva non hanno scoraggiatato gli appassionati che hanno preso letteralmente d'assalto il nuovo Lego store, aperto sabato pomeriggio in via Fieschi.

Il negozio, riferimento per tutta la Liguria, ha aperto i battenti alle 16, dopo settimane di trepidazione da parte degli amanti dei mattoncini colorati. All'interno, in occasione dell'inaugurazione, anche le creazioni a tema genovese di Liguria Bricks, la Lanterna e Porta Soprana, ovviamente realizzate con i Lego.

Attesa e curiosità che hanno portato a una lunga fila di persone ansiose di entrare, che si è allungata sino in via XX Settembre. Con qualche violazione alle norme anti assembramento stabilite contro il contagio da coronavirus, tra mascherine abbassate per il caldo e persone troppo vicine.