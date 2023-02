Il Festival Andersen premiato dal Ministero della Cultura: “Racconta sogni e sollecita confronti”

Teatro, musica, narrazione, danza e nuovo circo. Un festival multidisciplinare a tutti gli effetti, con proposte sia per adulti che per bambini e ragazzi. La nuova forma che ha assunto il Festival Andersen nel 2022, grazie all’organizzazione interamente curata da Mediaterraneo Servizi, ha permesso all’evento di rientrare nel Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024. Riceverà dunque il sostegno del Ministero come Festival multidisciplinare “Prime istanze triennali”.

“L’Andersen Festival si riconferma come uno straordinario contenitore che accoglie svariate discipline artistiche per raccontare sogni, magie e per sollecitare confronti – dice Maria Elisa Bixio, assessore alla cultura di Sestri Levante –. Sarà ancora, con maggiore forza e prospettiva, l’occasione per conoscere grandi artisti nazionali e internazionali e conferire a questo prezioso progetto culturale una programmazione sempre più importante e di qualità.”

Ma il sostegno non si ferma qui, e punta all’inclusione del Festival ligure all’interno di una rete europea. Sempre per il triennio 2022-2024, Andersen Festival è stato ammesso al sostegno del Ministero della Cultura anche per Boarding Pass Plus 22-24. Si tratta di un bando volto alla circolazione internazionale degli artisti grazie al progetto Transtronics, a cura di Forevergreen Associazione Impresa Sociale - che si prefigge di indagare a livello internazionale come la musica elettronica possa contribuire all’implementazione di approcci, attività e produzioni culturali.

“Aggiudicarsi anche il Boarding Pass Plus è un ulteriore passo verso un nuovo percorso di Andersen Festival, che ci consentirà di dare slancio al processo di internazionalizzazione della manifestazione grazie alla formazione ed al consolidamento di reti nazionali ed internazionali tra artisti e professionisti dello spettacolo” sottolinea la direttrice artistica del Festival Marina Petrillo.

Uno degli obiettivi del progetto Transtronics è proprio la creazione di un network istituzionale che veda coinvolti alcuni festival europei di eccellenza, con un focus iniziale in aree riconosciute storicamente come all’avanguardia per questo ambito di ricerca: Germania, Olanda e Italia. I partner creativi e operativi del progetto sono: Transmediale Festival di Berlino, Spielart Festival di Monaco di Baviera, Fringe Festival di Amsterdam e il nostro Andersen Festival di Sestri Levante.

“Sono poche decine in Italia le rassegne multidisciplinari finanziate dal Ministero della Cultura – aggiunge Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi - Essere entrati in una graduatoria che è costruita seguendo elevati standard e parametri qualitativi è il raggiungimento di un obiettivo che ha guidato il nostro operato da quando abbiamo rilevato la guida del principale evento cittadino. In questi giorni stiamo costruendo la programmazione del Festival 2023, ancora più ricco e vario grazie al contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo.”

Andersen Festival di Sestri Levante è nato nel 1998 come complemento spettacolare del celebre premio letterario Premio Andersen-Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita, e da ormai 26 anni rappresenta un appuntamento fisso del palinsesto estivo sestrese. Promosso dal Comune di Sestri Levante e organizzato dalla società in-house Mediaterraneo Servizi, la rassegna continua a crescere: il percorso di eventi si amplierà a dieci giorni e uscirà dal centro storico per raggiungere anche altre zone della città valorizzandole e promuovendole.