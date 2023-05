Eurovision, la ligure Alessandra Mele vola in semifinale per la Norvegia

Ad aprire l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest è stata la giovanissima Alessandra Mele con la sua Queen of Kings. Nel contest gareggia per la Norvegia, Paese dove ormai vive da molti anni, ma nel cuore ha la Liguria. Nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, in provincia di Savona, Alessandra è in assoluto la prima cantante solista ligure a cantare all’Eurovision. Ma la sua carriera è cominciata con un concorso locale della Val Bormida, VB Factor, dove ha partecipato a 12 anni vincendone la quinta edizione.

Ieri sera, martedì 9 maggio, è salita per prima sul palco di Liverpool e ha subito incantato pubblico e giuria. Voce potente e calda, naturalezza nello stare sul palco, costume da regina cattiva, con un lungo mantello nero di tulle. Una canzone, Queen of Kings, che parla di essere perfetti nell’imperfezione, di combattere, di essere “regine dei re”, scritta con la collaborazione del compositore norvegese Hennin Olerud, della ghostwriter Linda Dale e del produttore Stanley Fernandez. E grazie alla quale ha ottenuto il disco di platino - con 60mila copie vendute - ha vinto al Melodi Grand Prix ed è quindi diventata la rappresentate norvegese all’Eurovision 2023.

A passare il turno oltre alla Norvegia ieri sera sono state: la Croazia, la Finlandia, la Svizzera, l’Israele, Moldavia, Portogallo, Svezia, Serbia e Repubblica Ceca. Non è ancora salito sul palco il nostro concorrente, Marco Mengoni, che si esibira sabato prossimo.