Eurovision: chi è Alessandra, la cantante italonorvegese nata a Pietra Ligure che aprirà la prima serata

Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma dal 9 al 13 maggio 2023, salirà anche Alessandra Mele con la sua canzone Queen of Kings. Dopo il suo debutto con l’uscita del brano lo scorso 9 gennaio e la sua vittoria al Melodi Grand Prix, Alessandra ha conquistato il disco di platino, con 60mila copie vendute, e il primo posto in classifica nazionale in Norvegia, paese dove attualmente abita e che rappresenterà alla competizione europea. Ma la giovane cantante non ha sempre vissuto in Norvegia.

Alessandra Mele, classe 2002, è italo-norvegese. Ventun anni fa è nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, per poi trasferirsi con la sua famiglia a Cisano sul Neva. In Liguria ha quindi trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. Dopo la fine della scuola, si è trasferita in Norvegia, dove ha partecipato al programma The Voice e ha scelto di iscriversi al Lillehammer Institute of Music Production.

Per arrivare infine, dopo il successo di Queen of Kings - scritto con la collaborazione del compositore norvegese Hennin Olerud, della ghostwriter Linda Dale e del produttore Stanley Fernandez - all’Eurovision. Alessandra sarà la prima a esibirsi nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023. Con la sua canzone si è preposta l'obiettivo di aiutare i propri coetanei ad amarsi e ad accettarsi, trasmettendo un messaggio molto importante per tutti, non soltanto per le donne.