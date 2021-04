I "quattro amici al bar" di Gino Paoli erano di Genova: dov'è il locale della canzone

Forse non tutti sanno è che il bar della canzone di Gino Paoli esisteva veramente, era a Genova e si trovava alla Foce

La canzone è famosissima, e tutti l'abbiamo cantata, a volte anche storpiandone le parole, almeno una volta: "Quattro amici al bar" di Gino Paoli, uscita nel 1991, è una riflessione dal retrogusto amaro che parla di alcune persone che si ritrovano al bar a parlare dei propri sogni poi totalmente assorbiti dalla realtà. Insomma, quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualcosa in più, ma poi ognuno torna alla sua routine. Fino a quando l'autore della canzone non rimane da solo al bar, e incontra quattro ragazzini che prendono il posto suo e dei suoi amici. Riusciranno a cambiarlo davvero il mondo, almeno loro, o saranno destinati a ripetere il ciclo dei più vecchi? Con il passare del tempo e l'avvento dei social la canzone è diventata per certi versi anche un simbolo della tendenza di alcuni utenti di riversare sulla tastiera i discorsi da "amici al bar", destinati a rimanere però solo parole.

Chiacchiere da bar, insomma, ma quello che forse non tutti sanno è che il bar della canzone di Gino Paoli esisteva veramente, e ha un nome ben preciso: si tratta del bar latteria "Igea" della Foce, a Genova. E i "quattro amici" simboleggiavano alcuni degli appartenenti alla scuola del cantautorato genovese che spesso si ritrovavano in quel bar negli anni '60.

Il bar si trovava in via Casaregis angolo via Cecchi. e poi è stato rinominato "Roby Bar" e "Mini Mixing Bar".