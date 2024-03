Città più lussuose d'Europa, c'è anche Genova

Tra le varie classifiche, a volte anche fantasiose, in cui figura Genova, c'è anche quella delle città più lussuose. Secondo un recente studio, a conquistare il podio, limitandosi al Belpaese, sono Roma, Milano e Napoli. Ma il numero di saloni di bellezza e il prezzo delle case vacanze tengono a galla Genova, che si piazza al sesto posto in Italia. In Europa invece è 62esima su 63, davanti a Vilnius in Lituania.

Le prime 6 città più lussuose in Italia

Sulla base dei criteri scelti da Holidu, è Roma a precedere di Milano, benché non di molto. Benché a Roma non sembrano esserci concessionarie di auto di lusso.

Roma | Punteggio: 41. Ristoranti Michelin: 20 || Negozi di marche di moda di lusso: 7 || Concessionarie di auto di lusso: 0 || Negozi di Rolex: 5 || Saloni di bellezza: 349 || Prezzo casa vacanze: 73 € Milano | Punteggio: 29. Ristoranti Michelin: 19 || Negozi di marche di moda di lusso: 8 || Concessionarie di auto di lusso: 2 || Negozi di Rolex: 5 || Saloni di bellezza: 170 || Prezzo casa vacanze: 78 € Napoli | Punteggio: 17. Ristoranti Michelin: 25 || Negozi di marche di moda di lusso: 1 || Concessionarie di auto di lusso: 1 || Negozi di Rolex: 2 || Saloni di bellezza: 95 || Prezzo casa vacanze: 47 € Torino | Punteggio: 14. Ristoranti Michelin: 12 || Negozi di marche di moda di lusso: 2 || Concessionarie di auto di lusso: 0 || Negozi di Rolex: 3 || Saloni di bellezza: 150 || Prezzo casa vacanze: 42 € Palermo | Punteggio: 6. Ristoranti Michelin: 5 || Negozi di marche di moda di lusso: 1 || Concessionarie di auto di lusso: 0 || Negozi di Rolex: 1 || Saloni di bellezza: 202 || Prezzo casa vacanze: 34 € Genova | Punteggio: 1. Ristoranti Michelin: 3 || Negozi di marche di moda di lusso: 0 || Concessionarie di auto di lusso: 0 || Negozi di Rolex: 0 || Saloni di bellezza: 143 || Prezzo casa vacanze: 41 €.

Le città più lussuose d'Europa del 2024

In un'Europa, che brilla per il suo splendore lussuoso, Holidu ha scelto di esplorare le perle delle città più affascinanti e sofisticate. Parigi primeggia con la sua eleganza intramontabile, seguita da Londra, la città delle opportunità lussuose.

Amsterdam si rivela un tesoro di lusso discreto, mentre Madrid incanta con la sua combinazione di cultura e raffinatezza. Per l'Italia è Roma la prima città dove il lusso è di casa al sesto posto, mentre Berlino si distingue per la sua moderna grandiosità.

Barcellona offre un'esperienza di lusso mediterraneo, mentre Amburgo e Milano si ergono come iconici paradisi urbani. Vienna, con la sua maestosa eleganza, chiude la top ten delle città più lussuose d'Europa.

Non da meno, Napoli e Genova aggiungono il loro tocco di lusso italiano, completando questa affascinante lista delle destinazioni più esclusive del Vecchio Continente.

Metodologia

Per questo studio, Holidu ha analizzato sei diversi punti dati per creare la classifica delle città più lussuose in Europa. Gli indicatori seguenti sono stati selezionati per lo studio e valutati sulla base dei dati:

Ristoranti Michelin: Numero totale dei ristoranti Michelin per città con una, due e tre stelle, secondo le informazioni sul loro sito ufficiale.

Negozi di Moda di Lusso: Numero di negozi Gucci, Dior e Chanel per città secondo questa ricerca

Concessionari Auto di Lusso: Numero di negozi di Rolls Royce, Ferrari e Lamborghini per città secondo questa ricerca

Negozi Rolex: Numero di negozi Rolex certificati per città, secondo le informazioni sul loro sito ufficiale.

Saloni di Bellezza: Numero di saloni di bellezza per città su Google Maps con una valutazione di 4,8 stelle.

Prezzi per Affitti Vacanze: Prezzi per alloggi a persona a notte in ogni città raccolti dal database Holidu.

Per lo studio sono state esaminate 63 città con una popolazione superiore a 500mila abitanti. I dati sono stati raccolti nel gennaio 2024. Per consultare lo studio completo clicca qui.