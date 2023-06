Aperto Candy shop: dolce novità in centro

Una dolcissima novità nel centro di Genova. In via San Vincenzo ha aperto il negozio di dolciumi Candy Shop.

Lo store di caramelle è il primo su strada nel capoluogo ligure e fa parte di una catena italiana, già presente nei centri commerciali, in franchising che offre bontà per tutti i palati. Come bon bon, caramelle gommose, frizzanti, confetti per riempire a piacimento i propri sacchetti. Non manca lo zucchero filato e presto ci sarà anche la stampante per personalizzare con immagini e foto i lecca lecca scelti.

Nei prossimi mesi è prevista l'apertura di altri tre negozio a Genova per raggiungere la cifra di una ventina in Liguria. Valzer di vetrine in via San Vincenzo dove recentemente ha anche inaugurato un nuovo punto Poke House ed è attesa l'apertura di Humana Vintage celebre catena di negozi second hand che ha rilevato i locali ex Carpisa.