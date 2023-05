Poke House, ecco dove inaugura il secondo locale in centro

“Sazia la tua voglia di California”, anche a Genova. Da oggi la Superba ha un nuovo Poke House, parte della catena di poke bowl con oltre 100 insegne in Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Romania, Regno Unito e Stati Uniti.

Dopo l’apertura del giugno 2022 in piazza Dante, a maggio 2023 è la volta di via San Vincenzo 141r. Pareti rosa, lampadari in vimini e un coloratissimo banco, con esposti tutti gli ingredienti utili a comporre a piacimento la propria bowl. Piatto della cucina tradizionale hawaiana, la poke è un mix colorato di proteine, frutta e verdura. Ognuno può scegliere ciò che più gli/le piace. Ad esempio tra riso, quinoa, salmone, tonno, tofu, pollo e gamberi. E poi avocado, mango, zucchine, patate dolce, edamame, ceci, germogli di soia, jalapeno. Il tutto da condire con olio al limone, soia, teriyaki, wasabi, senape e miele. Oltre alle bowl, anche toast, macedonie, smoothie ed estratti, mochi.

“Hawaiian taste, Californian soul”. Location curate e moderne per essere proiettati sulle lunghe coste dell’oceano Pacifico. Un’idea che è nata e cresciuta, fino a raggiungere un team giovane di mille dipendenti. “Vogliamo servire i nostri clienti solo con buone vibrazioni, attraverso le nostre bowl sane e colorate, i nostri sorrisi caldi e accoglienti e il design unico dei nostri stores - spiegano i gestori sul loro sito - Crediamo che il successo sostenibile si basi su relazioni eque tra noi, i clienti e i fornitori”.