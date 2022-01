"Un muro per proteggere la metropolitana dai writer", la proposta della Lega

Un muraglione per proteggere le carrozze della metropolitana dai 'writer' in via Mura degli Zingari. Questa la proposta della capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana, ha spiegato che la recinzione di protezione viene facilmente vandalizzata da coloro che entrano nel deposito forando le reti, per poi rovinare le carrozze.

"Si tratta di un luogo desolato e fortemente insicuro - afferma Fontana - vandalizzare un mezzo pubblico è un costo per la città, così come rompere la rete di protezione del deposito".

"Credo sia necessario trovare una soluzione a questa situazione - aggiunge la capogruppo della Lega - sostituendo la recinzione con un muraglione, preservando in questo modo i mezzi pubblici della metropolitana. Verificheremo se sono presenti telecamere in zona e con chi sono collegate, perchè si possa interrompere questo fenomeno e si possa punire chi distrugge e vandalizza. Ho depositato un’interpellanza per poterla discutere in consiglio comunale ed avere delle risposte da parte dell’amministrazione".