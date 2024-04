Municipio Ponente, tre consiglieri escono da Vince Genova: "Ma continueremo a sostenere Barbazza"

Si dimezza il gruppo di Vince Genova nel Municipio Ponente, con tre consiglieri che hanno deciso di lasciare per aderire al gruppo misto: Simona Vallarino, Michela Corronca, che lascia la lista civica del sindaco Bucci dopo sette anni, e Manuel Perno, che sarà capogruppo del misto.

Il terremoto a livello locale nascerebbe da diverse fratture con la capogruppo di Vince Genova Rita Campobasso, vicina a Italia Viva. Restano nel gruppo di Vince Genova, oltre a lei, anche Tommaso Boccanfuso e Peppino Miletta.

I tre consiglieri che passano al gruppo misto hanno comunque scelto di continuare ad appoggiare l'attuale presidente Guido Barbazza. Dunque non cambiano i numeri bensì gli equilibri all'interno del centrodestra: "Dopo un’intensa e partecipata valutazione - dicono - riteniamo che la scelta più coerente per portare avanti al meglio il mandato che gli elettori ci hanno affidato sia quella di staccarsi dall’attuale gruppo consiliare municipale Vince Genova, al cui interno non abbiamo più trovato i presupposti per portare avanti un lavoro unitario e in sintonia con le linee programmatiche del sindaco e del Municipio Ponente. Restiamo sul territorio, il nostro territorio, a disposizione di tutti i cittadini che vorranno fare riferimento a noi".

A pesare particolarmente, secondo indiscrezioni, sarebbero state anche questioni legate alla famosa fontana di Pegli.

Mentre il centrodestra del Municipio conferma che la maggioranza è solida, il Pd ha criticato quel che sta accadendo: "I cittadini meritano ben di meglio".