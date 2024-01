Fontana Pegli, anche la maggioranza in Municipio è scettica: "Commissione urgente per chiarire"

Anche la maggioranza in Municipio Ponente è scettica sul progetto della nuova fontana di piazza Calasetta a Pegli e da piazza Gaggero è partita la richiesta di convocare al più presto una commissione con anche l'assessore comunale ai Centri Storici Mauro Avvenente per capire esattamente di cosa si tratta e manifestare, nel caso, la propria contrarietà.

Una posizione appoggiata dall'amministrazione ma duramente contestata dall'opposizione che aveva chiesto direttamente lo stralcio del progetto. Ricordiamo che l'operazione, inserita nel bilancio comunale per una spesa di 280mila euro, era stata oggetto di discussione anche a Tursi. La fontana sarà a raso e verrà dotata di ugelli come quella vicino ai campi da padel a Pra': "Avrà un forte valore - aveva detto l'assessore Avvenente - perché simboleggerà il Mediterraneo e dimostrerà che si può convivere tra popoli diversi come ha dimostrato l'epopea del popolo tabarchino".

Ma si era levata un'ondata di proteste culminata, a Pegli, in una raccolta firme per chiedere l'impiego di quei soldi per opere più urgenti come vari progetti di manutenzione sul territorio.

Ieri, martedì 30 gennaio, la discussione in consiglio municipale con due mozioni diverse: una presentata dalla maggioranza che chiedeva la convocazione di una commissione urgente, l'altra dall'opposizione che richiedeva direttamente lo stralcio del progetto. A vincere, con i voti della maggioranza, la prima proposta (portata in aula inizialmente solo da Lega e Liguria al Centro, e illustrata da Marco Durante, uno dei consiglieri di maggioranza più critici sul progetto), più sfumata di quella portata dalla minoranza (a cura di Pd, lista Rossoverde, Genova Civica e M5s).

"L'inclusione della fontana nel piano triennale dei lavori pubblici - ha detto Durante - ha suscitato molte perplessità. È necessaria una convocazione urgente, anzi direi urgentissima, di una commissione che approfondisce il progetto, convocando tutte le parti interessate". Ma lo scetticismo si respirava anche in altri interventi della maggioranza: "Il gruppo Lega ribadisce forte perplessità sulla fontana, è anche per questo che chiediamo una commissione, per fare chiarezza". Anche FdI si è unito ai colleghi, aggregandosi alla richiesta: "La commissione serve per fare chiarezza e capire chi era già al corrente del progetto. Se decidiamo che il progetto non ci convince, sarà l'occasione per ribadirlo" ha detto Riccardo Satragno.

"Del bilancio, che prevede la fontana, se ne parla da dicembre - ha replicato Claudio Chiarotti, capogruppo Pd in consiglio municipale - bastava che la maggioranza inserisse le sue perplessità nelle osservazioni per il Comune. Invece non è stato fatto nulla e nelle ultime settimane sono emersi dettagli inquietanti: adesso, a bilancio approvato, noi chiediamo un fatto concreto ovvero lo stralcio. Il centrodestra nonostante le perplessità non lo ha votato. In più la pavimentazione di largo Calasetta è appena stata rifatta, stravolgerla per installare una fontana sarebbe uno spreco". Altri consiglieri come Matteo Frulio (Pd) hanno indicato quanti interventi si potrebbero attuare con 280mila euro, o come Alessio Boni (lista Rossoverde) hanno sollevato dubbi sull'utilità di una commissione a bilancio approvato.

Nel frattempo il comitato Pegli Bene Comune, che ha raccolto più di 1.200 firme sabato in piazza contro il progetto della fontana, fa sapere che la petizione continua: è possibile firmare al bar Dal Ranocchio, al Vin Love Café, presso il parrucchiere Punto Verde e all'Arci Infra Bocciofila.