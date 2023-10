Villa Imperiale: interrogazione in Municipio dopo il grido d'allarme del Comitato San Fruttuoso

Nei giorni scorsi il Comitato di San Fruttuoso aveva lanciato un grido d'allarme sulla situazione di Villa Imperiale, attraverso una lettera indirizzata al sindaco Marco Bucci, agli assessori al decoro e verde urbano, ad Aster e al presidente del Municipio Bassa Val Bisagno. Una lettera che metteva in luce alcune problematiche "Vorrei portare alla vostra attenzione lo stato di abbandono in cui versa Villa Imperiale - aveva scritto il Comitato -. Nonostante le promesse di avvio ai lavori di ristrutturazione e recupero di un luogo di grande valore storico e artistico mediante i finanziamenti derivanti dai fondi del Pnrr, stiamo assistendo a un progressivo e inesorabile degrado che oltretutto mette a rischio l'incolumità dei cittadini che la frequentano". Venivano poi elencate una serie di problematiche sul tema della pulizia, della manutenzione e della sicurezza, segnalando anche alcuni atti vandalici.

Gabriele Ruocco, consigliere in Bassa Val Bisagno per la Lista RossoVerde ed esponente di Linea Condivisa, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta in Municipio, riprendendo i temi affrontati dai cittadini. Si legge nel documento: "Appurato che è stata palesata grande preoccupazione da parte dei residenti del quartiere riguardo lo stato di trascuratezza che coinvolge le aree verdi di Villa Imperiale e la mancata ripiantumazione delle alberature tagliate, si interrogano presidente, assessore competente e giunta per conoscere come intendano rispettare le linee programmatiche sulla valorizzazione del verde pubblico, come intendano procedere con i lavori di ristrutturazione e recupero del parco mediante i finanziamenti derivanti dai fondi del Pnrr, richiesti diversi mesi fa; porre rimedio al peggioramento dello stato dei vialetti e intervenire nel rispetto della manutenzione ordinaria del parco e nella programmazione della stessa da parte degli uffici competenti che gestiscono i servizi di Amiu e Aster; intervenire per garantire un soddisfacente stato di salute delle alberature del parco e nella ripiantumazione delle alberature tagliate".

Vengono poi chieste le tempistiche di convocazione della seconda commissione per il parco di Villa Imperiale perché, si legge ancora nel documento: "Il 19 Novembre 2022 è stata presentata la seconda mozione riguardante Villa imperiale, votata all’unanimità da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione e traslata in commissione ad hoc. Soluzione che ha trovato tutti d’accordo per discutere e approfondire la complessità delle diverse criticità che affliggono il parco e trovare una soluzione assieme. La commissione è stata convocata una sola volta a gennaio".