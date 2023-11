Toti dona il pesto al sindaco di Londra e al primo ministro inglese. L'opposizione: "Mezzo milione per un gonfiabile sul Tamigi"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato domenica sera a Londra l’ambasciatore italiano Inigo Lambertini in occasione della presentazione della nuova campagna di promozione della Liguria “Pesto: Masterpiece of Liguria” che da oggi - lunedì 6 novembre - vedrà a Londra il suo evento principale, con un enorme mortaio che navigherà sul Tamigi.

E proprio il pesto, insieme alla bandiera di Regione Liguria, è stato uno dei doni offerti dal presidente Toti all’ambasciatore, al primo ministro inglese Rishi Sunak e al sindaco di Londra Sadiq Khan.

“Con lo sguardo rivolto al futuro senza dimenticare l’attualità legata ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente - ha detto il presidente Toti - sono stati trattati i temi delle opportunità future di rafforzamento delle collaborazioni e degli scambi commerciali ed economici tra Liguria e Gran Bretagna in particolare nei settori del turismo e della cultura”. Toti ha sottolineato come la Gran Bretagna possa diventare un partner sempre più importante per la Liguria, con uno scambio culturale sempre più proficuo.

Non mancano le critiche dall'opposizione: "La Liguria spenderà mezzo milione di euro per un mortaio gigante gonfiabile montato su una chiatta galleggiante - è il commento di Luca Garibaldi, capogruppo Pd in consiglio regionale - che girerà le capitali europee, partendo da Londra, sul Tamigi. Non so se ci saranno anche dei figuranti vestiti da foglie di basilico o da pinoli, ma non mi stupirebbe Ora, ma Toti non ce l'ha un amico? Qualcuno che gli consigli di lasciare perdere. Perché c'è sempre un confine, spesso sottile, tra fare le campagne di comunicazione e marketing e il coprirsi di ridicolo. Glii inglesi per fortuna hanno un grande senso dello humour, ma non so se alla vista del mega mortaio galleggiante decideranno in massa di prenotare le proprie vacanze qui da noi".