Maxi mortaio su una chiatta per promuovere il pesto a Londra

Un grosso mortaio su una chiatta galleggiante per promuovere il pesto e la Liguria nelle principali città d'Europa. Questa la trovata di marketing della Regione Liguria, pubblicizzata dal presidente Giovanni Toti sui propri canali social. Prima tappa Londra, tra 6 e 8 novembre 2023.

"La Liguria vola in tutta Europa con il suo pesto - sottolinea con entusiasmo Toti -. A bordo di un mortaio gigante con tanto di pestello, il nostro oro verde farà il giro delle principali città europee, a partire da Londra, dove il pesto attraverserà il Tamigi dal 6 all’8 novembre in occasione della fiera del turismo. Le nostre campagne di promozione saranno nei principali aeroporti europei e parteciperemo da protagonisti a tutte le fiere del settore. Un impegno che portiamo avanti da anni e che passo dopo passo ha portato il nostro territorio a essere tra i più ricercati da turisti italiani e stranieri, in ogni stagione. Viva il nostro pesto, viva la Liguria".

Commenti agrodolci, però, sotto l'immagine pubblicata. 'Spezzino vero' ironizza citando De Andrè: "Il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora d'eccezione: 'Mentre attraversavo London Bridge/un giorno senza sole/vidi un mortaio pianger d'amore/piangeva per il suo aglio/Faranno il pesto un po' a modo loro/lo fanno più leggero/niente pinoli, perché non ce n'è/ecco uno schifo raro". C'è poi chi trova poco gradevole l'immagine, ma anche chi pensa sia un'ottima opportunità per promuovere le specialità gastronomiche della nostra regione.