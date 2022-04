Salvini a Genova per l'appoggio a Bucci. Sul ponte Morandi: "Qualcuno dovrà pagare per quei morti"

"Qua si vince al primo turno, non al ballottaggio": queste le parole di Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, che lunedì pomeriggio si è recato a Genova per sostenere la ricandidatura del sindaco Marco Bucci.

Salvini era stato più volte a Genova come ministro dell'Interno in occasione della tragedia del crollo del ponte Morandi: "Questa città è passata dalla tragedia dell'alluvione, del crollo del ponte - ha detto nel pomeriggio - e qualcuno dovrà pagare per quei morti, questo è fuori discussione. Ora il ponte c'è senza un giorno di ritardo, senza una tangente e senza un morto sul lavoro".

Per quanto riguarda le politiche nazionali, nel suo comizio Salvini ha ribadito: "Stiamo chiedendo a Draghi di andare avanti ma senza mettere nuove tasse. Qualcuno non ha ben chiari i costi che le famiglie stanno sostenendo".