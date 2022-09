Giochi rotti a Pegli, il Municipio: "Avvieremo un censimento sulle aree pubbliche per bimbi"

Diversi lettori segnalano giochi per bambini rotti in via della Maona, a Pegli.

I giochi - tra scivolo e 'palestrina' - sono stati avvolti da reti rosse e nastri segnaletici da tempo: dunque sono stati messi in sicurezza ma non è possibile utilizzarli. Il Municipio Ponente conferma la problematica in essere e fa sapere che affronterà la questione in questi giorni.

"Con l'assessore Siviero e la consigliera delegata Corronca - comunica a GenovaToday Lorella Fontana, vice presidente del Municipio Ponente - abbiamo deciso che attueremo un censimento sulle aree pubbliche che hanno presenza di giochi per bambini, quindi anche in via della Maona, e si procederà alla valutazione di eventuali sistemazioni o sostituzioni".