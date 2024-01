Sospensione pedaggi autostradali: gli emendamenti: saranno discussi nel Milleproroghe

Hanno passato l'esame di ammissibilità e andranno in discussione nel decreto Milleproroghe gli emendamenti proposti dai parlamentari liguri Pd a tema pedaggi autostradali.

Nei documenti viene proposto, tra l'altro, l'azzeramento dei pedaggi stessi, cioè la revoca degli aumenti programmati valutando anche l'opportunità di sospendere i pagamenti fino al termine dei lavori.

"Il nostro appello - dicono i deputati liguri dem Valentina Ghio e Luca Pastorino - va in particolare al vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che più di altri conosce la situazione nazionale e ligure, affinché possa risolverla velocemente e sanare così il problema di una maggiorazione tariffaria che in particolar modo per la Liguria è ingiustificata se non offensiva".

L’iniziativa parte dall'aumento dei pedaggi imposti da inizio anno anche alla Liguria: "L’incremento delle tariffe proposto dal governo - attacca ancora Ghio - è immotivato e per la Liguria è uno schiaffo ai suoi cittadini che fanno i conti con cantieri infiniti e autostrade sempre bloccate. Il governo non può pensare di imporre questo balzello in più, soprattutto ai liguri, che dal crollo del Ponte Morandi hanno visto moltiplicarsi disagi e disservizi".

La battaglia arriva anche in consiglio regionale: il vicecapogruppo del Pd, Roberto Arboscello, ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere che la giunta regionale solleciti il governo e le concessionarie a bloccare gli aumenti e a prevedere la gratuità delle tratte in cui insistono i cantieri più impattanti. "Il cashback è una misura insufficiente e parziale - afferma il dem - ogni giorno i cittadini sono costretti a disagi continui e lunghe ore di coda che rendono a volte impossibile spostarsi in macchina da un lato all'altro della regione. I cantieri aperti, inoltre, mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti: la Liguria è la prima regione italiana per numero di incidenti in relazione agli abitanti, con 521,5 incidenti ogni 100mila residenti, per un totale di 7.863 incidenti stradali nel 2022, un +9,7% rispetto al 2021".